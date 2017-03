Justice L'ancien commissaire de Cholet a gagné son dernier combat judiciaire

0

Une fois de plus, le tribunal administratif de Nantes a donné gain de cause à l'ancien commissaire de Police de Cholet, Gérard Legrand. L'État a été condamné à lui verser des dommages et intérêts.

Les mésaventures du fonctionnaire ont démarré alors qu'il se trouvait en poste à Saint-Pierre sur l'île de La Réunion. Fin 2011, il avait déploré dans la presse les manques d'effectifs. L'article n'avait pas plu à sa hiérarchie. Muté à Cholet en 2012, il avait jugé ce changement d'affectation, un « poste de sortie d'école » disait-il, comme une « sanction déguisée ». Ce qui lui avait valu un blâme en 2013. Lequel avait été suivi d'un recours de l'intéressé. La même année, l'administration avait convoqué le commissaire Legrand chez un psychiatre qui avait conclu à son inaptitude au travail.

La suite s'est déroulée devant le tribunal administratif. La radiation pour inaptitude a d'abord été annulée et le commissaire réintégré dans ses fonctions. En 2015, il avait contesté son blâme et obtenu réparation. Le fonctionnaire avait aussi engagé un recours indemnitaire pour avoir été injustement radié pour raisons psychiatriques estimant avoir subi un préjudice moral.

Jugé début février, l'affaire avait été mise en délibéré. Le Tribunal administratif vient de condamner l'Etat français à verser à l'ancien commissaire divisionnaire 5 000 euros de dommages et intérêts (il en réclamait 15 000 euros) et 1 500 euros au titre des frais de justice.