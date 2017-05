Deux-Sèvresl Le concours des "Villes et villages fleuris" est lancé

0

Les collectivités deux-sévriennes qui souhaitent s'inscrire pour le concours des Villes et villages fleuris ont jusqu'au 9 juin pour le faire sur le site internet du Département.

Le jury, présidé par Claire Paulic, conseillère départementale de Mauléon, composé d'élus, de professionnels du tourisme et de techniciens des espaces verts, se déplacera dans les communes candidates, entre fin août et début septembre.

Quant aux six communes lauréates de l'édition 2016 (Amailloux, Arçais, Boismé, Gourgé, La Crèche et Magné), elles devraient recevoir la visite du jury régional entre juin et septembre. Elles visent la première fleur.

En tout, 34 communes sont labellisées dans les Deux-Sèvres. Thouars est la seule à afficher 4 fleurs.