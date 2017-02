La Tourlandry Joseph Malinge mise sur les chaussures de luxe

0

Basée à La Tourlandry, l’entreprise fabrique des chaussures de luxe et haut de gamme. À sa tête, Joseph Malinge et sa sœur Chantal sont les héritiers d’une tradition familiale vieille de près de 130 ans.

Il faut le voir toucher le cuir de veau, vanter son grain, ou encore montrer du bout du doigt les fines coutures. Pas de doute, Joseph Malinge a la chaussure dans le sang. Comme son père avant lui. Et son grand-père. Et son arrière-grand-père. Une histoire débutée en 1889, à Chanteloup-les-Bois, que connaît bien le gérant de l’entreprise qui porte son nom, et qui est aussi celui de ses aïeux.

À lire ce lundi dans Le Courrier de l’Ouest.