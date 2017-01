Doué-la-Fontaine La souffrance psychique en lien avec les conditions de travail

0

Faire un "burn-out", c 'est brûler de l 'intérieur se consumer, "c'est une usure à petit feu qui trouve sa source dans le cadre professionnel. En cause ? Le stress chronique que nous sommes nombreux à subir au travail". Contrairement à ce que l'on pense souvent, la première cause du burn-out n 'est pas psychologique, mais physiologique.

Il est dû à un stress important et répété. Le stress est une réaction du corps, qui lui permet de se mettre en alerte le temps d'un danger.

Le problème, c 'est qu 'aujoud'hui l'urgence est devenue un mode de vie. Les gens sont sur le qui-vive 24h/24. Résultat leur corps est épuisé.

Deux documents : "Dans les yeux d 'Olivier : Burn out, le point de non retour ", ou "J'ai mal au travail, le diagnostic est difficile à établir" .

Le réseau de prévention suicide du Saumurois est présent pour aider les personnes en difficultés.

Contact: besnier.alexandre@msa49.msa.fr