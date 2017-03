La Séguinière La Choletaise s'est fait sa place dans l'horticulture

0

La Choletaise horticulture, créée il y a près de 30 ans à La Séguinière, produit chaque année plus de 18 millions de plants de fleurs et potagers à destination des jardineries. Dans un secteur pourtant très porté sur l’élevage, l’entreprise a su étoffer son activité pour employer aujourd’hui 38 personnes. Elle vit actuellement une période de printemps décisive, avec l’emploi d’une quarantaine de saisonniers supplémentaires. Christophe Defois, le responsable production, constate ces derniers temps que « les gens reviennent vers le jardin », avec des habitudes bouleversées et des surfaces plus petites.