Angers La rose, star des Printemps de Terra Botanica

Une semaine avant l’ouverture officielle du parc, Terra Botanica vous ouvre exceptionnellement ses portes les 1er et 2 avril prochains pour la seconde édition des « Printemps de Terra ».

Cet événement convivial et familial rassemblera plus de 100 exposants autour d’une passion commune : le Végétal. Le temps d’un weekend, les visiteurs pourront rencontrer producteurs, artisans, vignerons, fleuristes, associations, passionnés et artistes et profiter d'un espace entièrement dédié à la Rose. Sur place : vide jardins, opération adopter une plante et marché horticole.

Réveillez votre jardin et faites-le plein de bonnes idées !

Avec l’arrivée du Printemps, ce rendez-vous permettra à chacun de trouver son bonheur auprès des producteurs horticoles de la région ou de découvrir les trucs et astuces de jardinier.

La Rose à l’honneur

En 2017, Terra Botanica se met aux couleurs de la Rose. Les visiteurs découvriront les secrets de cette plante emblématique de l’Anjou. Les Rosiéristes de Doué-la-Fontaine vous feront découvrir la Rose d’Anjou, une fleur mondialement connue et produite quasi exclusivement dans le bassin Douessin. Froger Fleurs, par le biais de fleuristes, proposera l’achat de roses coupées et produites dans notre région. Pour les passionnés d’histoire, une présentation d’une collection d’espèces de rosiers fleuries datant de plusieurs centaines d’années. Pour les plus curieux, une approche scientifique sur le génome de la rose sera proposée par l’INRA.

Sans oublier les nombreux produits dérivés de cette fleur aux 1001 senteurs…Pour harmoniser le tout, artistes, passionnés et conférenciers seront au rendez-vous pour transmettre leur passion …

La participation d’acteurs locaux : l’Université Populaire du Goût

Des animations tout au long de la journée

Pour finir, un grand nombre d’animations ludiques et conviviales viendront ponctuer la manifestation.

Samedi 1er et Dimanche 2 Avril de 10h à 18h.

Tarif : 2 euros par personne - Gratuit pour les -12 ans.

Une partie du prix du billet sera reversée à l’Association « Marie Rêves et Espoir ».