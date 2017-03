La Romagne Deux hélicoptères mobilisés pour sauver deux blessés graves

0

Une violente collision entre un scooter et une voiture est survenue ce samedi soir, peu avant 18 h 30, sur la départementale 753 à La Romagne en direction de La Séguinière.

Les deux passagers du scooter, un homme de 50 ans et une femme dont l'âge n'a pas été communiqué, sont grièvement blessés. Les secours ont fait appel à deux hélicoptères des SAMU d'Angers et de Nantes pour les hospitaliser au plus vite.

Ils se sont posés sur la route qui a été coupé à la circulation dans les deux sens.

Le conducteur de la voiture n'est que légèrement blessé.

