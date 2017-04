La Renaudière Rassemblement des bénévoles du Secours catholique

0

Les équipes d'animation du Secours catholique des paroisses Saint-Benoit et Saint-Maurice avaient réunis à l'espace Renaudin les travailleurs sociaux, les bénévoles des associations et les élus pour une table ronde autour de la précarité.

Le Secours Catholique c'est 40 equipes locales et 1500 bénévoles, qui sont à l'écoute des plus démunis et des exclus de notre socièté de consommation.

Plus d'informations dans une prochaine édition du journal.