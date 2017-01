La Poitevinière Scooter contre voiture : les passagers du 2 roues blessés grave

0

Les deux passagers d'un scooter, un jeune homme et une jeune femme, sont gravement blessés après une collision contre une voiture sur la RD 15 entre La Poitevinière et Jallais. Pompiers et gendarmes ont été alertés à 7 h 39 ce mercredi matin.

L'automobiliste impliqué dans l'accident n'est pas resté sur les lieux. Il est activement recherché.

La route a été bloquée dans les deux sens, une déviation a été mise en place.