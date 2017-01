La Ménitré Les boulangers jouent la solidarité

0

Belle surprise samedi dernier pour les bénéficiaires des Restos du cœur beaufortais ! Lors de la distribution alimentaire hebdomadaire, chacun a pu repartir avec une belle bûche pâtissière. Un don de Laura Juteau et Thomas Bouteille, de la boulangerie « La Bohème » à La Ménitré.



« En 2016, nous avons ouvert deux nouveaux dépôts de pain, à Saint-Georges-du-Bois et Brion. Alors, pour les fêtes, nous avions prévu un stock important de bûches. Mais on avait vu un peu trop grand… Il n’était pas question de jeter toute cette marchandise à la poubelle, on préférait mille fois donner », indique Thomas Bouteille.



À « La Bohème », la solidarité ne s’arrête pas là. La semaine dernière, Thomas Bouteille a aussi lancé une nouvelle galette, « la Galette des super-héros », à base de frangipane au chocolat et caramel, au profit de l’association Marie, rêves et espoir, qui se donne pour mission de réaliser les rêves d’enfants gravement malades soignés dans les CHU des Pays de la Loire. Jusqu’à la fin du mois de février, à chaque galette achetée, un euro sera automatiquement reversé pour l’association. Une tirelire est aussi mise à disposition, sur le comptoir, pour d’éventuels dons.

