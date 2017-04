La Meignanne Rififi au Conseil municipal de Longuenée-en-Anjou

0

Lors du vote du budget annuel, la belle entente de la commune nouvelle de Longuenée-en-Anjou s'est fissurée. Les élus de La Membrolle se sentant bien seuls face à ceux de La Meignanne, du Plessis-Macé et de Pruillé. En cause, une coupe drastique dans le budget des investissements qui ne permet pas à La Membrolle de mener, comme elle l'entendait, la réfection de son centre-bourg. Derrière, reviennent "les efforts" de gestion faits par ces communes avant le mariage, et "l'héritage" de la dette apportée par La Membrolle.

Développement dans nos éditions d'Angers et de Nord-Anjou de ce mercredi 12 avril.