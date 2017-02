La Lande-Chasles Sur Twitter, le maire souhaite la Saint-Valentin aux habitants

0

Jean-Christophe Rouxel, maire de la Lande-Chasles, est très présent sur le réseau social Twitter. Ce mardi matin, en ce jour de Saint-Valentin, il a souhaité une bonne fête aux habitants de sa commune (la plus petite du département avec 115 habitants) et aux autres. Il pose devant l'affiche du film La La Land. Dernièrement, il avait détourné cette affiche avec la mention La.. La Lande-Chasles où on le voyait en train de danser comme Ryan Gosling.

L'événement a fait le buzz, France 3 en a parlé dans son journal national du 11 février et Film France a envoyé la véritable affiche du film au maire qui l'a immédiatement installée dans la salle du Conseil.