La Lande-Chasles L'entrée du bureau de vote est écologiquement déviée

Les votes au printemps ne sont pas sans risque. Un couple de mésanges charbonnières a fait son nid dans une ancienne boite à lettres de la mairie de la commune de La Lande-Chasles. Dans ce village rural cerné de verdure, on est mordicus attaché aux questions environnementales.

Pas questions de déranger ces volatiles opportunistes. Et comme la démocratie ne saurait non plus être entravée, il a été mis en place une déviation comme le montre la photo postée ce matin du dimanche 7 mai 2017 sur le compte Twitter de la commune. Les électeurs sont priés de passer par la petite porte.