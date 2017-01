La Jubaudière : Voeux : Quatre projets pour l’année et sept remises de médailles

0

Les vœux de la municipalité ont eu lieu vendredi à 20 h à la Maison des Loisirs. Franck Aubin, maire délégué, fit une courte introduction à la soirée assisté de Christophe Sourisseau, adjoint à la commune nouvelle. Ensuite, tous les élus du bureau des adjoints ont pris la parole pour présenter les réalisations 2016 et les projets pour 2017 et 2018 à l’aide d’un Power Point. Par la même occasion, cette soirée a mis à l’honneur six jubaudois, à titre individuel, et une entreprise, Itancia, pour avoir porté haut les couleurs de la commune déléguée. Quatre projets pour l’année 2017 :

Foyer Rural : Construit en 1962, d’importants travaux de restructuration sont nécessaires pour le remettre aux normes. Ils débuteront fin avril ou début mai pour 9 mois. L’équipement, une fois réhabilité, avec une extension, aura une surface totale de 445, 50 m2 dont une salle multifonctions de 56,66 m2. La salle de spectacle passera de 155 sièges à 215 sièges, dont 6 pour personnes handicapées.

Parcours santé : L’association l’Eclaircie va remettre au goût du jour l’entretien des allées du bois et l’accès au parcours santé qui a été abandonné depuis de nombreuses années. Un appel aux bénévoles a été lancé pour remettre en état les 14 obstacles du parcours. Le balisage et le plan du parcours seront réalisés par le prochain « chantier jeunes » sur la commune.

Maison Grimault : La maison au 2, rue Abbé Gaultier va être rachetée par la commune. La partie hangar attenante à la maison sera détruite et permettra de donner une extension au parking sur la place Cardinal Luçon et plus de visibilité sur le Foyer Rural rénové qui sera baptisé sous son nouveau nom « l’Expression ».

Futur secteur habitat : Le secteur de l’ancien site agricole de La Gautrêche doit permettre d’accueillir 36 parcelles Dans l’esprit d’une structuration en hameau. Les dernières discussions autour de l’acquisition du foncier devraient permettre de finaliser le projet d’aménagement et lancer les travaux.

Tous les autres projets ont été reportés en 2018 comme l’Impasse du Tisserands, les îlots centraux en face la mairie, le rond-point à la zone artisanale du Parc…afin de mieux répartir le plus de charge pour le bureau d’étude de Beaupréau-en-Mauges.

Photo : La rénovation du Foyer Rural sera le grand évènement de l'année 2017