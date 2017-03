La Jubaudière Tous à vos cannes à pêche samedi 18 mars !

0

Après l'hiver doux et pluvieux de ces dernières semaines, voilà le temps du réveil des pêcheurs ! Ce sont 200 truites en pleine forme qui ont été déversées dans l’étang par les bénévoles de la commission de l’étang Dare, à deux endroits différents, pour permettre à tous les pêcheurs Jubaudois de venir traquer la truite tout autour de l’étang.

La commune de La Jubaudière a pris en charge les frais de cette opération auprès du pisciculteur Philippe Bourreau de Brain-sur-Allonnes. Les règlements pour la pêche de la truite restent inchangés. Interdiction de remettre une truite à l'eau après qu’elle est été pêchée ; le nombre de prises par pêcheur est limité à trois truites par jour et par famille. On est autorisé à pêcher avec une seule canne à la main et limiter à quatre par famille « Je souhaite que le civisme dont les pêcheurs sont capables de faire preuve au bord de l'eau soit encore de rigueur cette année », commente Pascal Ménard, président de la commission, évoquant le respect de l'environnement et de la nature.

Pendant une période de trois semaines à partir du 18 mars jusqu’au 8 avril la pêche sera ouverte les samedis, dimanches et mercredis. Ensuite, la pêche sera autorisée tous les jours.. Le prix de la carte de pêche est toujours de 20 € par famille. La vente des cartes de pêche se fait au Bar Tabac Presse le Croc’Odile au tarif de 20 € par famille.