La Jubaudière Ticket sport: Animations sportives pour les 8-10 ans et 10-13 ans

L’animation sport est proposée par la municipalité pendant les périodes de vacances scolaires pour les jeunes Jubaudois de 8 ans (révolu) à 13 ans (et plus). L'encadrement est assuré par un éducateur sportif diplômé d'Etat, Freddy Rousselot aidé de Peter Bonnet. « Il a pour objectif principal de favoriser la découverte, l’initiation et la sensibilisation à diverses activités sportives, proposées aux jeunes de manière ludique. A mi-chemin entre l’éducation physique à l’école et le sport pratiqué en club. La nouveauté cette année est d’y intégrer les 8 à 10 ans pour la seconde fois. Des activités nouvelles sont aussi proposées ».

Les activités proposées pendant les vacances de février 2017 dans la salle des sports « Noël Tijou », lieu de rendez-vous, sont les suivantes : lundi 20 février foot en salle de 13 h 30 à 16 h pour les 8-10 ans, mardi 21 février hockey de 9 h 30 à 12 h pour les 10-13 ans et +, mercredi 22 février hand/tchouck de 9 h 30 à 12 h pour les 10-13 ans et +, jeudi 23 février tennis de table (à Andrezé) pour les 10-13 ans et + de 9 h 30 à 12 h et le vendredi 24 février fléchette/sarbacane de 13 h 30 à 16 h pour les 8-10 ans.

Photo : Lundi, 15 jeunes ont participé à l’activité foot.