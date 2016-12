La Jubaudière Six heures de VTT : premières inscriptions à partir du 2 janvier

0

Les 6 heures de VTT Déraillés, ce n'est pas de la compétition, c'est de la convivialité, du plaisir. Depuis 2014, la commune de La Jubaudière va vivre un quatrième évènement insolite. Les mordus du VTT, plus habitués aux chemins de traverse qu’au bitume, vont se retrouver sur le magnifique Parc de La Gautrêche pour en découdre pendant six heures de temps. Le club de vététistes « Les Déraillés » a fait ses preuves les trois dernières sur cette course départementale. La quatrième édition prévue le dimanche 18 juin 2017 se prépare activement. Rien n’est épargné aux participants dont l’endurance est mise à rude épreuve ! La course consiste à réaliser le plus de tours sur un parcours de plus 5 km 500 pendant six heures en se relayant. Ce jour-là, les passionnés de VTT se retrouveront par équipe de deux, trois ou quatre participants sur un circuit exceptionnel à La Gautrêche où ils s’affronteront sur une épreuve de 10 heures à 16 heures. Fidèle à sa réputation de faiseuse d’ambiance, l’association « Les Déraillés » a décidé de ne pas prendre d’inscriptions individuelles pour préserver l’échange, la convivialité et la relation entre participants. Alain Boltz, secrétaire, signalait: « N'oubliez pas, le 2 janvier à 6h01, ce sont les inscriptions aux 6 heures de VTT Déraillés qui auront lieu le 18 juin 2017. Cette année, nous acceptons 100 équipes, n'attendez pas le dernier moment. 100 équipes au départ, soit 320 vététistes qui tournent pendant 6 heures sur un parcours de 5 km 500, et 100% en forêt. L'édition 2017 sera l'occasion de vous faire découvrir un circuit à 80 % renouvelé toujours aussi convivial et surtout toujours aussi déraillé ! ». Ne perdez pas de temps, il n’y aura pas de la place pour tout le monde !