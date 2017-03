La Jubaudière Se retrouver pour une « Commune Propre »

0

Bonne mobilisation dans la commune pour l’opération « citoyenneté, propreté ». Cette action était placée sous la conduite des élus sur les dix communes de Beaupréau-en-Mauges. Samedi matin devant la mairie, 30 personnes ont répondu présentes dont 12 enfants.

Annabelle venue avec ses deux enfants déclarait : « J’ai voulu sensibiliser mes enfants au respect de la nature. Ils ont pris conscience de trouver des déchets qui ne sont pas déposés au bon endroit. Chacun doit prendre ses responsabilités. ». L'ensemble des rues de la commune a été «ratissé», les routes, le centre bourg et les rues des lotissements. Les enfants ont participé et ont collecté tous les déchets abandonnés sur les lieux publics par les citoyens en manque de civilité, exemples : mégots, bâtonnets de sucettes, déchets de restauration rapide etc…. Vers 12 h, au tableau de chasse, une remorque pleine de déchets avec moult bouteilles en verre et plastiques, canettes en aluminium, bidons d’huile, ferrailles, résidus de chantiers, sacs d’ordures ménagères pleins, enjoliveur et encombrants, etc.

À la fin de la matinée, tout le monde s'est retrouvé sur le lieu de départ et les douze enfants ont reçu un diplôme de la part de Franck Aubin, maire délégué. Les bénévoles se sont déclarés heureux d'avoir participé à cette action solidaire pour améliorer la propreté et l'aspect de leur commune.

Un enfant, concluait: «C’est important de ne pas salir sa commune, la laisser propre. J’ai trouvé que certains endroits étaient sales. Il faudrait arrêter de mettre des mégots par terre, de jeter des papiers, des bouteilles en plastique sur les trottoirs et sur les routes. Je reviendrai l’année prochaine pour nettoyer. Au bilan de cette opération, un village plus propre et plus agréable. Le ramassage après la période hivernale de ces détritus évitera leur déchiquetage au printemps par les engins de fauchage. Bravo et merci à ces éco citoyens soucieux de la préservation de leur environnement qui se sont mobilisés en retroussant leurs manches afin de rendre le village plus propre.