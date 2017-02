La Jubaudière Un grand merci aux bénévoles.

0

Vendredi, Franck Aubin, le maire délégué, accompagné d’une grande partie de son conseil municipal a rendu hommage à celles et ceux qui s'engagent. « C’est un réel plaisir d’accueillir les bénévoles tous les ans. Sans les bénévoles, il y aurait un immense manque au niveau, des activités et des services que nous serions incapables de combler», a-t-il déclaré. Bénévoles à La Jubaudière, des gens impliqués, il y en a beaucoup ! Actuellement, ils sont plus d’une centaine à donner de leur temps pour le bénéfice de leur commune.

La soirée des bénévoles, tenue vendredi 10 février dernier au restaurant scolaire, a eu lieu dans le but de les remercier et de souligner tout le travail qu'ils accomplissent. 55 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité pour une soirée conviviale en remerciement pour toutes les actions et services conduits ou co-animés par les bénévoles du village : adultes au restaurant scolaire, au transport solidaire, au portage de repas, référents citoyens, responsables des récrés-mâtines, les extra-municipaux dans les différentes commissions municipales et les employés communaux.

Voir l'article complet dans une prochaine édition du courrier de l'ouest