La Jubaudière Randonnée gourmande, 150 participants ravis et charmés

De toute évidence, la randonnée gourmande organisée par Familles Rurales séduit par son originalité. Samedi, 150 participants se sont retrouvés à la Maison commune des Loisirs à 18 heures pour partager un jus de fruit ou un apéritif.

Cette seconde randonnée en semi-nocturne allie sport et gourmandise. Chaque plat du menu était servi dans trois lieux différents avec dégustation de produits fournis par les commerçants et producteurs jubaudois. Chaque étape constitue un moment du repas : l’entrée de pâtes au 5e km préparée par le restaurateur du « Bon Coin », les fouaces appréciées au marché couvert et réalisées par le boulanger-pâtissier « Passion du Pain » et agrémenté par les rillettes produites par Nathalie Seguin.

A l’issue de la randonnée, Familles Rurales avec ses bénévoles ont mis tout en œuvre pour que cette seconde soirée soit une belle fête en offrant un éclair au chocolat. Le président, Benoist Defois, déclarait « Ce fut un très beau samedi printanier tant au niveau du climat que de l’ambiance générale empreinte de bonne humeur, associé comme il se doit, aux quelques 11 km de marche à pied». Les 15 organisateurs (Benoist, Sabine, Claude, Marie, Christelle, Cécilia, Lucie, Gérard, Céline, Adeline, Nathalie, Léonie, Jean-Pierre, Magalie et Eloïse) affichent leur satisfaction, « les retours ont été positifs ».

Les randonneurs ont été agréablement surpris et charmés par le parcours car il offre des paysages paisibles et bucoliques avec ses prairies, ses chemins et ses champs qui rompent avec le trafic incessant de la route : la découverte du bois et le château de la Gautrêche, l’Evre, le champ de course de Jallais… En espérant une troisième édition l'an prochain !