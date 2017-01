La Jubaudière Martine Poirier cède son poste à Marie-Claire Joalland

0

Depuis plus de 30 ans, Martine Poirier a été responsable puis présidente de la bibliothèque. Marie-Claire Joalland, jeune retraitée, lui succède. Toutes deux ont bien voulu se confier sur le fonctionnement de leur association "Association lecture, loisir et culture".

"Nous avons 16 bénévoles pour 120 adhérents, 42 adultes et 78 enfants. Les missions des bénévoles sont intéressantes car très variées : assurer les permanences, participer aux achats des livres pour renouveler l’offre de lecture, assurer l’entretien, la couverture, et le catalogage des nouveaux documents. En lien avec le réseau de la commune nouvelle, animée par la coordinatrice Véronique Linz, les bénévoles participent à certaines réunions, à l’animation culturelle, aux comités lecture et aux ateliers écriture. Toutes les tâches se font selon la disponibilité, les compétences et les intérêts de chacun".

