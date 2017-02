La Jubaudière :« Les Tréteaux Jubaudois » généreux pour une seconde association

0

Les Tréteaux Jubaudois soutiennent l’association Libami Cholet depuis 14 ans (voir l’article du Courrier de l’Ouest du 3 février). Ce dimanche soir, l’association théâtrale a invité pour la première fois, les représentants de « Loisirs Pluriel » de Cholet pour leur remettre un chèque de 2000 €, fruit de leurs premières représentations théâtrales « Jacques a dit », en signe de soutien pour leur action.

Emmanuelle Chouteau, la présidente et Claude et Béatrice Brossier, membres de « Loisirs Pluriel » de Cholet, ont rappelé les objectifs de l’association : « Fondée en 1992 au niveau national, « Loisirs Pluriel » s’est donnée pour but de développer l’accès aux loisirs et vacances des enfants en situation de handicap. Plus particulièrement à Cholet, l’objectif complémentaire est de permettre aux parents d’enfants handicapés de concilier leurs temps de vie familial et professionnel et de bénéficier de temps de répit par une offre d’accueil adaptée aux besoins spécifiques de leur enfant. De plus, elle favorise la rencontre et le partage d’activités entre enfants handicapés et valides dès leur plus jeune âge avec le slogan « tous différents, tous ensemble. Un projet pour une nouvelle structure d’accueil doit se mettre en place, Cap Ado, pour accueillir les enfants à partir de 13 ans, devenus ados ».

