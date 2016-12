La Jubaudière Les répétitions redémarrent pour les Tréteaux jubaudois

0

La fin de la trêve théâtrale a sonné pour la troupe les Tréteaux Jubaudois, qui s’est retrouvée, mercredi soir, pour travailler leur personnage, après de nombreuses lectures pendant les fêtes. Les répétitions ont été fixées et les premières représentations débuteront début février.

La première pièce théâtrale a eu lieu en 1986 et depuis, la troupe théâtrale de La Jubaudière a toujours autant de succès. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec près de 3000 spectateurs par an.

Pour en arriver là, de nombreux membres, qui par leur dévouement, ont toujours œuvré à sa réussite.

Cette 32ème édition devrait encore faire vibrer par nos rires, notre bonne humeur et nos applaudissements. Patrick Raimbault, président-acteur, précise que les rôles sont distribués pour six comédiens, qui incarneront avec humour les personnage haut en couleur

Programme au Foyer Rural de La Jubaudière : En février 2017 : Les vendredis 10, 17 et 24 à 20 h 30. Les samedis 11, 18 et 25 à 20 h 30. Les dimanches 12, 19 et 26 à 14 h et 17 h 30. En mars 2017 : Le vendredi 3 à 20 h 30. Le samedi 4 à 20 h 30. Le dimanche 5 à 14 h et 17 h 30. La dernière séance se jouera le samedi 11 mars 2017 à Interlude à Cholet au profit de l’association Libami. Cette dernière séance sera unique et ouverte à tous. Réservations à partir du samedi 21 janvier 2017 de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 à la Maison des Loisirs. Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet lestreteauxjubaudois.a3w.fr ou sur notre page Facebook Important : Lors de la permanence du samedi 21 janvier, les places pour Interlude Cholet seront à régler impérativement le jour même. Dans la mesure du possible en faire de même pour toutes les autres dates.

