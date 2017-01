La Jubaudière. Théâtre : les bénévoles s’affèrent aux décors et aux costumes

0

La troupe locale « Les Tréteaux Jubaudois » est actuellement en pleine préparation de la prochaine pièce « Jacques a dit» pour une série de 14 représentations à compter du 10 février. Tout s'accélère, d'une part le rythme des répétitions où se travaillent les textes et la chorégraphie des acteurs et d'autre part, une quinzaine de bénévoles qui jouent les techniciens, menuisiers, peintres... et s'activent à préparer scène et décors dans le foyer rural.

14 représentations : Février 2017 : vendredis 10, 17 et 24 à 20 h 30, samedis 11, 18 et 25 à 20 h 30, dimanches 12, 19 et 26 à 14 h et 17 h 30. En mars : vendredi 3 à 20 h 30, samedi 4 à 20 h 30, dimanche 5 à 14 h et 17 h 30. Les deux dernières séances se joueront le samedi 11 mars à 17 h 30 et 20 h 30 à Interlude à Cholet au profit de l’association Libami, et ouvertes à tous.

Réservations : à partir du samedi 21 janvier 2017 de 10 h à 12 h la Maison des Loisirs pour toutes les dates et l’après-midi entre 14 h à 16 h 30 par téléphone au 07 82 29 02 37 pour toutes les dates (sauf les séances du 11 mars). A partir du lundi 23 janvier 2017, pour les séances à La Jubaudière par téléphone au 07 82 29 02 37 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 17 h et les mercredis simplement de 18 h à 19 h. Pour les deux séances du 11 mars à Interlude à Cholet, à l’Office de Tourisme de Cholet au 02 41 49 80 00 à partir du 13 février 2017.

