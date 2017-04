La Jubaudière 70 aînés au repas du printemps

0

Ce mercredi 12 avril, le club Rendez-vous d’Automne avait invité toutes les personnes retraitées de la commune à partager le repas annuel du printemps qui leur est dédié. 70 personnes se sont ainsi rassemblées, à la Maison commune des loisirs. Avant de prendre un apéritif de bienvenue, vint ensuite le repas qui fut servi dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le repas était animé par le club, la chorale du club et de nombreux individuels qui enchainaient chants, sketches et histoires. Que du bonheur à les écouter !L’après-midi s’est prolongé par les jeux de cartes et de société, tout en laissant à chacun la liberté de partager quelques propos avec les autres personnes présentes, de retrouver un ou une ami (e). Le président Dominique Sorin et toute son équipe concluaient ainsi cet après-midi de rencontre par quelques propos : « Nous espérons avoir donné satisfaction à tous nos aînés présents et avons une pensée pour tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à eux car trop âgés, ou dont la santé ne leur permettait pas ».

Les prochaines animations, pour le Club Rendez-vous d’Automne :

- Le vendredi 21 avril : Bal musette à 14 h 30 à la Maison commune des loisirs

- Le mardi 9 mai : sortie à la Fête du Jarret à Dénezé-sous-Doué au tarif de 61 € (il reste des places disponibles).

- Le lundi 12 juin: le pique-nique avec apéritif et repas à 12 h.

- Pour tout contact : s’adresser à Marie-Thérèse Plantard secrétaire au 02 41 63 17 97 ou à alain.plantard@orange.fr