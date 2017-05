La Jubaudière Le parcours santé de La Gautrêche sera remis en état

0

En 1988, lors de la répartition des dons par Carisport, le Centre de Formation de la Gautrêche avait obtenu un parcours santé avec 15 obstacles. Il a été envahi par les épines et les mauvaises herbes et était devenu inutilisable. Depuis quelque temps, le Centre de Formation et la commune déléguée de La Jubaudière ont décidé de remettre au goût du jour ce parcours. Nadège Chalopin, 42 ans, coordinatrice de l’association d’insertion l’Eclaircie, était lundi matin sur les lieux pour procéder à un planning de travaux.

Voir l'interview de Nadège Chalopin, 42 ans, coordinatrice de l’association d’insertion l’Eclaircie, dans une prochaine édition du courrier de l'ouest