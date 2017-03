La Jubaudière La séance de variétés part en tournée !

0

Après 21 ans de succès, le Festi’âges sur tout un week-end s’arrête sur la commune, heureusement un groupe d’animation Jubaudois reprend à son compte simplement les séances de variétés qui faisaient parti du Festi’âges. Cette année la seule et unique séance se déroulera au même moment que le Festi’âges auparavant et à Jallais. Et oui, en raison des travaux dans le Foyer Rural de la Jubaudière, une nouvelle organisation s'impose.

La répétition générale aura lieu le vendredi 6 octobre, et l'unique séance de variétés se déroulera le samedi 7 octobre 2017 au théâtre de Jallais ! Le thème de cette année est "la séance de variétés part en tournée ! ".

Les diverses animations peuvent s'inspirer de près ou de loin de ce thème. Même si le lieu change, l'objectif reste le même : essayer de divertir, de se faire plaisir, tout en mixant les générations. Comme les autres années, ceux et celles qui souhaitent montrer leur talent, ou plus humblement qui souhaitent se faire plaisir en divertissant les spectateurs doivent se faire connaître auprès de Christophe Perdriau au 06.76.56.94.06.