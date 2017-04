La Jubaudière La chasse aux œufs de Pâques : 53 enfants comblés !

0

A La Jubaudière, chaque année le lundi de Pâques, la chasse aux œufs est devenue une tradition bien ancrée. Elle en était déjà cette année à sa neuvième édition… !

Avant la chasse aux œufs, ils ont eu droit à l’histoire « le secret des œufs de Pâques ». Et donc, lundi 17 avril, à onze heures précises, sous un ciel bleu, 53 enfants sont allés à la chasse aux œufs de Pâques …. dans le square et autour de la Maison des Loisirs. Les enfants se sont massés sur une ligne de départ, impatients de se lancer avec frénésie pour la traditionnelle chasse aux œufs, dans le parc.

Selon l'âge, chacun est ainsi parti à la quête des chocolats, sacs et paniers à la main. Les plus petits s’en allaient explorer la salle, les plus grands les recoins, sous le regard de parents, de familles et d’ami(e)s venus les encourager. C’est ainsi qu’après la chasse, les bras chargés d’œufs, les enfants se présentaient alors au stand tenu par de sympathiques membres de l’organisation…Une belle manifestation marquée par les cris de joie des enfants, leurs visages rayonnants laissant transparaitre, esprit de compétition oblige, la conviction à tous d’avoir été le premier à remporter la course.

Enfin, la répartition s'est déroulée dans la sérénité, orchestrée par les bénévoles Marie-Léone, Nicole, Josette, Annabelle, Christine et Marlène de la commission petite enfance. La joie des petits a illuminé ce moment de jeu et de découverte qui s’est achevé autour du gros œuf en chocolat de plus de60 cm, offert aux enfants et réalisé par le boulanger-pâtissier-chocolatier, Laurent Jouet de La Jubaudière.