La Jubaudière L’histoire se répète pour les basketteurs de la Jub-Jallais

L’histoire se répète pour les jeunes basketteurs de la Jub-Jallais Basket-ball.

Samedi soir 20 mai, sur le parquet de la salle Arceau à La Séguinière, nos jeunes étaient en finale de la Coupe de l’Anjou de leur catégorie masculin contre Botz - La Chapelle. Les deux équipes ont évolué avec beaucoup de respect sous les yeux de nombreux supporters respectifs.

Les jeunes ont fait un match plein et sérieux, après un début assez équilibré, dû à une certaine observation des deux équipes, 32-25 à la mi-temps pour JJBC. En seconde période, Ils ont su élever leur niveau de jeu et proposer un spectacle collectif pour arriver à une victoire nette de 30 points, pour un score finale 77 à 47.

Pour la deuxième année consécutive, quasiment un an jour pour jour après le sacre à Saint-Macaire-en-Mauges, ils remportent cette coupe de l’Anjou U17 masculin. Il faut saluer le travail considérable effectué par les coaches Bertrand Baranger et Fabrice Grégoire et des entraîneurs présents au club pour leur investissement.

Le club de JJBC surfe sur les phases finales en ce moment, l'équipe senior 2 s’affrontera le samedi 3 Juin à 17 h, salle de la Meilleraie à Cholet, contre Avrillé 3 en finale du Challenge de l'Anjou.