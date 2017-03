La Jubaudière L’École de pêche récompense dix jeunes et deux adultes

0

Les élèves de l’école de pêche ont été conviés à la remise des diplômes qui s’est déroulée mardi 28 mars à la Maison des Loisirs de La Jubaudière.

L’École de pêche des Vandoises de l’Evre a remis ses diplômes aux 12 élèves assidus 10 enfants (de 9 ans à 12 ans) et deux adultes, Mickaël Lizé et Jocelyne David, à La Maison des Loisirs de La Jubaudière. Anthony Boulestreau (Brissac) et les instructeurs Daniel Chartier, Mickaël Bosseau, Yannick Pithon, Pascal Biotteau, Michel Gourdon et Alban Gourdon étaient invités par le président Claude Laurendeau. Les jeunes et les deux adultes ont reçu leur diplôme, leur canne à pêche, leur carte de pêche offerte pour la première fois par les Vandoises de l’Evre et un livret pédagogique résumant les 10 heures d’instruction (5 fois 2 h au mois de mars) nominatif, les déclarants aptes en tant que pêcheurs. Une épreuve pratique aura lieu fin avril. Claude Laurendeau, le président des Vandoises de l’Ebre déclarait : « Tous ces élèves qui furent très assidus et très heureux d’apprendre mille et une choses sur le poisson, ses modes de reproduction, de vie et le respect de leur taille et période de repos biologique, seront désormais auprès de leurs relations, les ambassadeurs d’une pêche respectueuse de la nature et des espèces ». Il est a noté que la société des Vandoises de l’Evre assure cette école au mois de mars depuis 25 ans.

Le premier cours pratique aura lieu le mardi 11 avril à 18 h au Plan d’eau de La Poitevinère.