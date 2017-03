La Jubaudière Douze élèves à l'école de pêche

0

L’école de pêche des Vandoises de l’Evre a 21 ans. Daniel Chartier de La Jubaudière est le seul instructeur encore présent et à l’origine de cette initiative en 1996 : « Transmettre cette passion qui nous anime est une nécessité pour que les générations futures puissent découvrir le monde de la pêche dans les meilleures conditions possibles, ceci avec éthique et respect de la nature ».

Le déroulement de la session 2017 est divisé en deux parties : tout d’abord quatre séances en salle de deux heures (18 h 30 à 20 h 30) tous les mardis de mars 2017, plus des séances pratiques. Toutes ces séances se font dans une ambiance studieuse mais aussi très conviviale. Douze élèves sont assidus dix garçons (de 9 ans à 12 ans) et deux adultes, Mickaël Lizé et Jocelyne David, à La Maison des Loisirs de La Jubaudière. Trois autres instructeurs accompagnent dans cette tâche Daniel Chartier à savoir : Mickaêl Bosseau, Yannick Pithon et le président, Claude Laurendeau

L'école de pêche a pour objectif de permettre au pêcheur débutant d’être initié à la pratique de la pêche tout en étant sensibilisé au respect de l’environnement. Il pourra ainsi pratiquer la pêche de manière indépendante et responsable. L’école transmet les connaissances suivantes : sur le poisson et son environnement, sur les diverses techniques de pêche, sur le matériel, sur l’éthique de la pêche, à savoir la sensibilisation et le respect de la fragilité des milieux aquatiques, de leur faune et de leur flore et pour terminer, sur les règlements et les lois.

Le président, Claude Laurendeau, conclut ainsi « L’école de pêche est avant tout basée sur la pêche au coup (à la ligne), comportant une canne, une ligne composée de fil de nylon, d’un flotteur (le « bouchon »), de petits plombs, et terminée par un hameçon, le respect de la rivière et bien connaître les poissons… »

La remise de diplôme aux jeunes et adultes, se fera le mardi 28 mars en soirée en présence du délégué départemental.