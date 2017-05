La Jubaudière L’association Trait Union hérite d’une cinquième branche

0

Depuis sa création en 2009, beaucoup de lien et de reconnaissance ont été appréciés. A la Jubaudière, le bénévolat permet de créer du lien entre les personnes. Mercredi, l’assemblée générale a permis de faire le point sur les cinq branches dont une nouvelle.

Portage des repas : Une vingtaine de bénévoles se relaient pour apporter des repas, les mardis et jeudis. Marie-Paule Grimault est la responsable de service depuis 16 ans. Comme tous les ans, un pique-nique est organisé le jeudi 8 juin.

Transport solidaire : Une dizaine de chauffeurs permet d’emmener des personnes qui en ont besoin .En 2016 : 140 sorties. Nous sommes à la recherche de chauffeurs. Si vous êtes disponible contactez Martine Raimbault ou Marie-Claire Joalland. Destination les plus fréquentes : la pharmacie, les RDV médicaux.

Restaurant scolaire : De nouvelles recrues bénévoles sont arrivées sur le temps du midi. Ce service est un réel besoin et un plus pour les enfants.

Récré matines : Tous les 15 jours les enfants avec leur nourrice ou leurs parents se réunissent pour partager des moments d’écoute, de partage et de jeux. N’hésitez pas à venir si vous avez un petit bout qui ne va pas encore à l’école.

Nouvelle branche : animation de la future salle « l’Expression » : Cette nouvelle branche poursuit le trait d’union entre les personnes de tout âge. Bruno Chotard, Valérie Thomas et Magalie Jouet sont les responsables de cette nouvelle section. Ils réfléchissent à tous ce qui pourrait être fait dans cette salle : musique, chant, exposition, … Cette salle, ouverte à tous, servira à créer du lien par la culture et les arts. Et comme dit Bruno Chotard « dans chaque maison, il y a un talent ».