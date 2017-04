La Jubaudière L’aire de jeux : un espace unique pour apprendre à grandir

0

Une aire de jeux adaptés de 100 m2 avec toboggan pour les enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 12 ans suivant les tranches d’âges, dont le dernier jeu d’une surface de 30 m2 dans un cadre magnifique de verdure. Ce nouveau jeu au parc de l’étang DARE a été aménagé vendredi par les employés communaux de Beaupréau-en-Mauges, derrière l’étang et près du lotissement de la Prévendrie. Un lieu qui fait suite aux demandes des habitants, dans cette commune déléguée qui compte plus de 550 foyers dans des logements privatifs et sociaux. « Plébiscités dès le plus jeune âge, les jeux de plein-air stimulent l'imaginaire et la créativité des enfants, qui se les approprient et construisent autour d'eux un monde riche d'histoires et d'aventures, peu importe l’univers culturel ou social. L'aire de jeux favorise la convivialité, elle est souvent le premier lieu de socialisation pour les tout-petits, qui y apprennent à partager et à interagir au gré des rencontres, à surmonter leurs appréhensions, et à tester à leur rythme leur goût du risque, pour s'exercer, au fil des jeux, à maîtriser la réalité. En offrant des activités adaptées au goût et au niveau des enfants de chaque tranche d'âge, de 2 à 12 ans, les différentes structures de jeux rassemblent aussi les plus grands, qui y développent leur agilité, leur courage, et y expérimentent leur autonomie ». Signalait Josette Bernard, responsable de la commission enfance et petite sur la commune déléguée de La Jubaudière