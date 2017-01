La Jubaudière « Jacques a dit » réunit l’ex-bande

0

Que révèle la cassette vidéo envoyée par Jacques, un ancien de la bande ? Réponse sur scène à partir du 10 février avec les tréteaux Jubaudois.

La troupe des Tréteaux Jubaudois a joué sa première pièce en 1986.

Depuis, elle rencontre chaque année un vrai succès. La salle est pleine à chaque représentation. les spectateurs n’hésitent pas à faire des kilomètres pour venir au théâtre. La 32ème édition promet encore de beaux moments d’après Patrick Raimbault, le président acteur.

Il y aura six acteurs (3 femmes et 3 hommes) sur scène pour jouer la pièce « Jacques a dit » : Sophie Dupé, Christelle Hérisset, Florence Godet, Jean-Robert Verron, Philippe Godet et Patrick Raimbault" Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu'ils s'étaient tous plus ou moins perdus de vue. La raison ? Jacques, un ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay une cassette vidéo dans laquelle, paraît-il, sont divulguées de bien mystérieuses vérités les concernant. Eest-ce le dernier geste d'un ami sincère ou funeste canular ? En attendant de comprendre, c'est pour chacun des personnages, le moment de se retrouver, de se révéler, d'apprendre à mieux se connaître".

Lire l'interview de Patrick Raimbault dans l'édition du courrier de l'ouest du 17 janvier 2017.