La Jubaudière Familles rurales pour une randonnée gourmande en semi-nocturne

0

Tous les ans, l’association Familles Rurales sur La Jubaudière planifie au printemps et en été une dizaine de sorties pédestres les mardis soirs où tous les Jubaudois sont conviés à partir de 19 h 45. Pour la seconde fois, l’association propose une randonnée gourmande le samedi 13 mai à partir de 18 h. Le départ se fera à la Maison des Loisirs à 18 h. Les réservations sont obligatoires le samedi 29 avril 2017 de 10 h à 12 h à la Maison commune des loisirs. Le nombre de place est limité. Le tarif est de 9 € pour les adultes et 5 € pour les enfants jusqu’à dix ans, tout compris. En cas d’accident, l’association se dégage de toutes responsabilités ; les enfants sont sous l’autorité parentale. Voici une excellente activité pour consacrer du temps à la famille, la découverte, dans la détente et la bonne humeur !

Les Inscriptions sont obligatoires le samedi 29 avril 2017

Contact : Benoist Defois, 1, bis, rue Joachim du Bellay - Téléphone : 06 24 61 42 46 benoist.defois@orange.fr

Lire l'interview de Benoist Defois, Président de Familles Rurales, dans une prochaine édition du courrier de l'ouest