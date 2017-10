La Jubaudière Familles Rurales : les neuf enfants craquent pour la baby gym

0

Les neuf enfants (Adèle, Eloane, Phaëlle, Léna, Keïla, Lyah, Ilena, Bastien et Loïssya) s’éclatent pour les roulades, les cabrioles, les galipettes… Votre « bout de chou » sait à peine marcher qu’il prend déjà votre salon pour un gymnase et votre lit pour un trampoline !

La baby gym est faite pour eux ! Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, cette activité leur permet de se défouler en toute sécurité et à leurs parents, de les laisser s’amuser et se défouler sans stresser. Mais attention, on ne fait pas n’importe quoi avec un petit enfant en plein développement physique et physiologique.

Le principal critère est que cela reste une activité ludique et que cela ne dure pas trop longtemps une heure. Ne vous mettez donc pas en tête que votre progéniture de 3 ans devienne un champion en l’inscrivant à un cours de baby gym. « L’activité va contribuer à accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur », explique Nathalie Gélineau. « Les tout-petits apprennent facilement ce qu’ils peuvent expérimenter, vivre, manipuler. Le baby gym favorise aussi la sociabilité, la créativité ».

La séance se déroule le mardi de 17 h 15 à 18 h 15. Votre enfant y apprendra à découvrir son corps, à se situer dans l’espace mais aussi à participer à une activité en groupe. Enfin, n’hésitez pas à le féliciter ! La baby gym est un plaisir avant tout.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter Lucie Fauchard, responsable de la baby-gym au sein de Familles Rurales, au 06 03 22 23 36