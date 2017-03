La Jubaudière Familles Rurales en marche pour un calendrier 2017 des randonnées

0

La randonnée pédestre du mardi soir, organisée par Familles Rurales permet de découvrir ou de redécouvrir les chemins, paysages et le patrimoine de La Jubaudière et des alentours. Comme tous les ans, l’association Familles Rurales sur La Jubaudière planifie au printemps et en été des sorties pédestres où tous les Jubaudois sont conviés. La première sortie a eu lieu le mardi 4 avril dans une ambiance conviviale et sympathique. Le départ et les inscriptions se font à 19 h 45 à la Maison commune des loisirs. Une participation de 1 € est demandée, pour les moins de 13 ans l’engagement est gratuit. Une collation est offerte à l’issue de la randonnée. En cas d’accident, l’association se dégage de toutes responsabilités, les enfants sont sous l’autorité parentales Voici une excellente activité pour consacrer du temps à la famille, la découverte, dans la détente et la bonne humeur !

Le calendrier est établi ainsi : mardi 4 avril, mardi 11 avril, mardi 18 avril, mardi 2 mai, mardi 23 mai, mardi 6 juin, mardi 20 juin et mardi 4 juillet

Contact : Cécilia Girardière, 1, bis, rue de l’Evre - Téléphone : 02 41 56 54 07 ou 06 20 42 00 79 cenik.g@gmail.com