La Jubaudière Familles Rurales : commande de fioul et don du sang

Commande de fioul : Familles Rurales organisez une commande groupée de fioul. La livraison aura lieu le vendredi 3 février. Les commandes doivent être faites avant le mardi 31 janvier. Il faut au minimum commander 500 litres et préciser si c’est du fioul ordinaire ou supérieur. Le jour de la livraison, il faudra être présent. Au moment de la commande vous devrez préciser votre adresse et votre numéro de téléphone. Les commandes sont prises par Jean-Pierre Piou, adresse mail piou.lanceleur@sfr.fr et le numéro de téléphone : 07 50 30 46 63.

Don du sang : Sensibiliser son entourage au don de sang, inciter ses proches à passer à l’acte est le premier geste d’une chaîne de solidarité. Partager, convaincre et donner de soi, tel est l’objectif de cette opération de mobilisation. Entre 16 h et 19 h 30, Familles Rurales et l'Etablissement français du sang organisaient le jeudi 12 janvier une collecte de sang dans la Maison commune des Loisirs à La Jubaudière.

Pour cette première collecte sur la commune en 2017, 107 prélevés sur les 113 volontaires ont été accueillis dont trois nouveaux ont offert un peu de sang et de plasma. Un des responsables de l’ESF signalait : « 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins des malades. L’Etablissement Français du Sang a besoin de donneurs réguliers et de nouveaux donneurs pour maintenir un stock optimal sur tout le territoire ». Christelle Gourdon la responsable de la collecte ajoutait : « Quatre étudiants sont venus de Cholet et natifs de Bretagne. Ils ont pris connaissance de la collecte par le web. La prochaine collecte aura lieu le mercredi 2 août 2017». Les organisateurs de Familles Rurales remercient les donneurs.