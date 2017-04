La Jubaudière. Echanges parents-ados sur le thème « amours et sexualités »

0

Le groupe Etre Parents d’Ados du Centre social Evre et Mauges organisait pour l’année 2017 une première rencontre d’échanges autour de la thématique Etre Parent d’ados.

Cette soirée de cette programmation 2017 a eu lieu mardi 11 avril dernier à La Jubaudière sur la thématique Adolescence, amours et sexualités.

Une quinzaine de parents accompagnés de leurs ados ont participé à la Maison des loisirs.

Lors de cette soirée les parents et ados ont pu aborder ce sujet sensible et un peu tabou de manière ludique et interactive avec Cathy Saulnier et Virginie Schegerin, de l’Association française des centres de consultation conjugale du Maine-et-Loire.

A suivre pour l’année :

- Café de Parents d’ados (17 juin, 7 octobre, 2 décembre et 10 février 2018)

- 14 novembre 2017 : Mon jeune et son orientation.