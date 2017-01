La Jubaudière. "Durs à selle" : effectifs en hausse et nouvelles manifestations

0

Le club de moto les « Durs à selle » a été créé il y a 7 ans, en janvier 2010, par Philippe Cognée, président fondateur. Ce dernier est resté 5 ans à la présidence.

Cette année, nous augmentons nos effectifs avec deux départs et six arrivées.

Ces six jeunes motards venus nous rejoindre augmentent nos effectifs à 24 adhérents. Dans le bureau, nous avons deux changements au poste de secrétaire et trésorier.

Il est à noter que pour la première fois, le club se dote d’une femme au sein de notre bureau.

Voici la nouvelle composition du bureau ainsi formée : Président, Anthony Biotteau ; Vice-président, Freddy Biotteau ; Secrétaire, Hélène Cognée ; Vice-secrétaire, Sébastien Soreau et Trésorier Benoît Caillon. Pour plus de renseignements, vous pouvez toujours me contacter au 06 21 22 52 85 ou par e-mail : lesduraselle@hotmail.fr

