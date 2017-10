La Jubaudière Des aînés ravis mais moins nombreux que les années précédentes

0

Chaque année, le CCAS organise son repas annuel à l’attention des aînés.

Ce dimanche 1er octobre 2017, 66 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité et se sont retrouvées à la Maison des Loisirs pour leur traditionnel banquet.

Cette année, la municipalité permettait aux plus de 69 ans de participer gratuitement à cette rencontre conviviale, accueillis par le maire, Franck Aubin, entouré d’élus, Josette, Christine, Annabelle et des membres de Familles Rurales, Adeline, Lucie, Magalie et Benoist.

Dans son allocution de bienvenue le maire a mis l’accent sur des sujets d’actualité concernant la commune déléguée : sur le portage des repas, la future salle L’Expression, la nouvelle aire de jeux pour les enfants, le parcours santé, la réfection de deux petites salles à la Maison des Loisirs, le futur pavillon My Pizza. Et pour ce qui concerne la commune nouvelle, il signala les préoccupations du moment comme les maisons de santé pour maintenir nos médecins, la nouvelle carte scolaire et l’arrivée de la fibre optique fin 2018 début 2019…, et d’ajouter : « C’est mon dixième repas des aînés, c’est l’occasion d’avoir une pensée pour tous ceux qui ont disparu malheureusement ».

Cette année a aussi été l'occasion de faire un petit clin d'œil, rempli d'émotion aux deux doyens : Jean Houdet, né le 26 juillet 1925 (92 ans) et Raymonde Larcher, née le 12 avril 1925 (92 ans).

La journée s’est prolongée autour d’un bon repas, un menu avec des plats savoureux mitonnés par Sophie et Didier Toussaint, restaurateur du Bon Coin. Huit bénévoles de service étaient aux petits soins pour leurs aînés.

Les convives profitèrent de ce moment pour se distraire dans une ambiance chaleureuse. En effet, Valérie Thomas et son groupe d’enfants du théâtre « jeunes » ont interprété un mime et un chant. Quelques-uns ont poussé la chansonnette ou raconté des histoires.

Tout fut mis en œuvre pour permettre aux seniors présents de passer une agréable journée.