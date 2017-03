La Jubaudière Comité des fêtes : Assemblée générale et soirée paëlla

0

Le comité des fêtes en accord avec les autres associations participantes ne reconduit pas le Festi’âges Jubaudois cette année. En effet, il semble que cette fête est vécue et le souhait a été émis de proposer autre chose à la place. Claude Gréau a rappelé que le comité des fêtes travaillait dès à présent sur l’organisation de d’autres animations afin de remplacer le Festi’âges.

Au cours de l’assemblée, il a été procédé à une réorganisation de l’association : Thibault Liaigre devient le trésorier de l’association à la place de Christelle Lequet qui garde le secrétariat. Par ailleurs, le comité accueille une nouvelle membre, Gaëlle Perdriau. Le comité recherche toujours des personnes prêtent à s’investir au sein de l’association.

Cette soirée Paëlla est organisée par le Comité des Fêtes Jubaudois le samedi 22 avril 2017 à la salle des sports « Noël Tijou » à partir de 19 h 30. L’entrée est de 19 € pour les adultes et 9,50 € pour les enfants de moins de 12 ans. L’apéritif est à moitié prix jusqu’à 20 h 30. La soirée est animée par le groupe Backstage Live. Les réservations et les renseignements sont à prendre auprès du bar-tabac-presse le « Croc’Odile » 02 41 63 26 98 ou à Christelle Lequet au 06 89 11 05 52. De plus, une vente de cartes sera organisée le samedi 1er avril à la Maison des loisirs de 10 h à 12 h.

