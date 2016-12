La Jubaudière Le colis de Noël, tradition qui compte pour les personnes âgés

0

La municipalité et Familles Rurales n’ont pas oublié les personnes âgées.

Comme chaque année à l’occasion des fêtes de fin d’année, des élus du conseil municipal en binômes avec des membres de « Familles Rurales » rendent visite aux habitants de la commune âgés de 80 ans et plus, qui n’avaient pas participé au repas des aînés, et vivant sur la commune.

12 foyers comprenant 13 personnes ont ainsi reçu une visite le vendredi 30 décembre sur un moment de la journée. Pour Familles Rurales : Benoist Defois, Sabine Richard, Jean-Pierre Piou, Claude Ouvrard, et pour la municipalité : Annabelle Doiezie, Josette Bernard, Marie-Line Libault et Jean-Michel Subileau ont porté les colis aux aînés.

Comme les autres années, chacun a reçu des cadeaux de friandises, chocolat, une boîte de gâteaux et des bouteilles de vins. Cette démarche se fait dans le respect, avec beaucoup de chaleur et d’amitié.

C’est l’occasion pour eux d’avoir une visite surprise et pouvoir se mettre au courant des dernières nouvelles de leur commune comme notre maire honoraire, Jean-Baptiste Bidet, 92 ans et son épouse Solange, 86 ans, si chère à leur cœur et d’échanger quelques mots pour rompre la solitude pour un court moment, avec l’espoir en tête de penser « A l’année prochaine ! ».

Jean-Baptiste, maire honoraire et mémoire vivante de La Jubaudière, signalait « C’est la première année que nous ne sommes pas allés au repas des Aînés. Pour nous, l’année 2016 fut très difficile, nous avons dû nous séparer pendant trois mois par des petits malheurs de la vie : hôpital, maison de convalescence… Heureusement, cette fin d’année nous apporte un peu plus de bonheur. Nous sommes très honorés par l’attention que nous portent la municipalité et Familles Rurales ».

Photo : de gauche à droite Annabelle Doiezie (Municipalité), Benoist Defois et Sabine Richard Bernadette Bidet (vice-président de Familles Rurales) Devant, assis le couple Bidet : Jean-Baptiste, 92 ans, et Solange, 86 ans, avec les colis des aînés.

