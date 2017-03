La Jubaudière Asmaa Zomkpande est coach de vie et conseil en image

0

Révélatrice de potentiel et de personnalité, Asmaa Zomkpande habite à La Jubaudiere depuis 2013, après 10 ans dans la vente-conseil, passionnée par la mode et les relations humaines : « J'obtiens en 2016 un certificat d'état me permettant d'exercer le métier de coach de vie. C'est tout naturellement que je décide de créer ZAKS Coaching, à l'aube de mes 28 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Mon entreprise est spécialisée dans le conseil en image et le coaching de vie pour un vrai renouveau à 360° ». De l'étude complète du dressing, l'accompagnement shopping, les cours de maquillage, la coiffure etc… mais aussi par des moments détente autour d'une coupe et de petits fours dans un lieu privatisé, pour vous donner, particuliers et entreprises tous les secrets de bien-être pour une vie épanouie, selon votre budget et votre temps.

Contact : Asmaa Zomkpande 06 76 02 95 45 mail:zakscoaching@gmail.com site Internet: www.zakscoaching@hotmail.fr

Photo : Asmaa Zomkpande est coach de vie et conseil en image