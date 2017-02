La Jubaudière 69 scolaires de l’école Charles-de-Foucauld au pays des Corsaires

0

« Ce voyage scolaire en Normandie réalisé en cours de l'année scolaire, et tous les trois ans, a permis de mettre a profit un projet pédagogique avec les élèves de trois niveaux en alliant activités sportives et ludiques et histoire d'une région où l'on retrouve sans mal l'époque des corsaires derrière les remparts de granit fortifiés » précisaient les deux enseignants» Marion Duchatel et Amélie Graton et les cinq accompagnateurs Nicole, Joël, Christine, Chantal et Laurence. Lundi, au départ de La Jubaudière les 69 élèves de CM2, CM1 et CE2 ont pris la route en autocar pour découvrir la baie figurant depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Photo: les 69 élèves avec les deux enseignantes et cinq accompagnateurs.

Lire l'article complet dans une prochaine édition du courrier de l'ouest.