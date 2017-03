La Jubaudière 62 m d’archives et un document de 1790 sur la commune déléguée

0

Laurine Poinot intervient dans les communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges pour classer leurs archives. Elle associe le métier d’archiviste à celui de gardien de la mémoire. L’histoire est en mouvement.

Depuis le 6 février 2017, Laurine Poinot, archiviste itinérante en Maine-et-Loire, effectue un classement des archives à La Jubaudière. Un premier classement a eu lieu en 2001 : seize ans plus tard, une mise à jour est nécessaire.

Elle vient de terminer son travail à La Jubaudière. On y apprend qu’à La Jubaudière, le plus vieux document date des années 1790 et que la commune déléguée détient 62 m d'archives. Ce travail a commencé en avril dernier à la mairie de Jallais.

Elle est ensuite intervenue à Gesté, Villedieu-la-Blouère et Saint-Philbert-en-Mauges. Après La Jubaudière, elle ira à La Poitevinière, au Pin-en-Mauges, à Andrezé, à Beaupréau et à La Chapelle-du-Genêt.