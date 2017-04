La Jubaudière. 228 participants au concours de pétanque des plus de 55 ans

0

Toutes les circonstances étaient réunies pour attirer autant de monde dû en partie à un temps estival en plein mois d’avril.

Mardi après-midi, le NDC Pétanque a organisé son tournoi de pétanque en doublette pour les plus de 55 ans sur le terrain stabilisé.

114 doublettes étaient présentes (un record pour le club), sous un soleil radieux.

Le président Freddy Martin et toute son équipe peuvent être satisfaits d’un tel résultat. Arrivés des quatre coins du département et même des départements limitrophes, les conquérants du challenge ont donné un bien joli spectacle avec des confrontations particulièrement relevées pendant les séries.

Le jeu se déroulait en quatre parties et le classement s’établissait en premier lieu sur le nombre de victoires et dans un second temps sur le meilleur au goal-average.

Voici le classement des trois premières équipes sur le podium sur les 114 participantes :

1-Pierre Bourcier et Stéphane Boixiaud (Cholet PC) ;

2-Didier Livorel et Patrick Cousseau (CAEB Cholet) ;

3-Stéphane Goislot et Giles Barcelo (Nuaillé).

Le président du club Freddy Martin affichait sa satisfaction : « Un tel résultat dépasse toutes nos espérances, et je voudrais associer à notre succès les adhérents du club, qui nous ont épaulés afin que cette épreuve soit une réussite. Le concours était exceptionnel pour la commune car nous avons largement battu le record de participation et il s'est déroulé cordialement et dans un bon esprit. Que pouvions-nous demander de mieux, c’est un succès incontestable pour le club et La Jubaudière ! Je ne voudrais pas oublier tous les compétiteurs auxquels je donne rendez-vous l’année prochaine pour notre prochain concours »