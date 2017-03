La Jubaudière 174 enfants au carnaval coloré de l’école Charles-de-Foucauld

0

Costumes, bal et fantaisie sont à l’ordre du jour de cette grande fête.

Chaque année, les enfants sont toujours aussi créatifs et motivés pour incarner le personnage de leur choix

Cette fête est un grand moment de bonheur pour les petits et les grands, avec une participation très forte des enseignants et des parents d’élèves.Les 174 enfants avec leurs enseignantes de l’école Charles de Foucauld ont passé, avec une météo favorable, un excellent samedi matin, sous le signe de Carnaval. Le chemin le plus court, de l’école à la Maison des Loisirs fut emprunté.

Le carnaval permettait aux enfants de présenter leurs différents costumes très colorés, classe par classe, en compagnie de leur professeur des écoles. Visages grimés, éclats de rire, chansons, danses, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une bonne matinée sous un beau soleil printanier. C’était l’occasion aux parents comme aux enseignants de participer à un travail très formateur. Comme de coutume, les parents furent associés à la préparation du goûter qui suivit cette agréable manifestation. Pour conclure, le président OGEC, Christophe Canevet et les trois co-présidentes APEL : Anne Golfier, Aurélie Raimbault et Annabelle Daudet (APEL), laissaient éclater leurs sentiments : « Le défilé dans les rues était magnifique. Ils étaient 174 élèves, on ne voyait qu'eux. Enfants de l’école Charles de Foucauld, qui, ce samedi matin étaient devenus princesses, chevaliers, héros de bandes dessinées ou issus d'un monde d'une autre galaxie ». Cette sublime demi-journée se termina par une danse et deux chants à la Maison des Loisirs. Un grand bravo à l’association pour ce brillant travail pédagogique !