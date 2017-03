Doué-la-Fontaine La gym - relax vous accueille avec dynamisme et en musique

0

La gym-relax est une association de gym d 'entretien qui accueille tout public.

Les cours sont dispensés par Marie-Jo Saget, éducatrice sportive professionnelle.

Les séances débutent par un échauffement, se poursuivent par un travail cardio et par des renforcements musculaires : cuisses, abdos-fessiers, bras pour se terminer par des étirements et de la relaxation. Et tout cela se fait en musique et dans la convivialité.

Une séance d'essai est offerte, abonnement 2016/2017 : 75 euros.

Inscription auprès d'Isabelle Deffois : 06 11 93 19 10, Christine Guillon : 02 41 59 29 53. Salle Drann de Doué la Fontaine .

Marie-Jo Saget propose également une journée découverte et initiation de marche nordique au mois de juin.