La Garenne-sur-Loire Sortie de discothèque : quatre blessés dont un grave

0

Un accident entre deux véhicules a fait quatre blessés dont un grave dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mai. L'accident s'est produit à 6h08 sur la rocade de Brissac-Quincé. Deux voitures qui sortaient visiblement de discothèque se sont percutées non loin de l'établissement situé à La Garenne sur Loire (ex Juigné-sur-Loire). L'accident a mobilisé les sapeurs-pompiers de Brissac et d'Angers. Ils ont transporté les quatre blessés, dont un homme de 35 ans gravement touché, au CHU d'Angers.

Plus d'infos dans le Courrier de l'Ouest de lundi 15 mai.